Genel Kurul’un bugünkü toplantısında, İstatistik Kurumu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Önerisi ile İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi'nin Öneriye İlişkin Raporu görüşülerek, oyçokluğu ile kabul edildi.

Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Önerisi ile Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi’nin Öneriye İlişkin Raporu görüşülerek, ikinci görüşmesi sona erdi. Önerinin, ivediliği olmadığından üçüncü görüşmesi bir sonraki birleşimde yapılacak.

Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi'nin Tasarıya İlişkin Raporu görüşülerek, oyçokluğu ile kabul edildi.

-Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın, yasa tasarısı konusunda söz alarak, vergi matrahları konusunun hem kamu personelini hem özel sektör çalışanını etkilediği için önemli olduğunu ifade etti. Enflasyon oranları hakkında bilgi veren Barçın, Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın enflasyon konusundaki söylemlerini eleştirdi.

Çok kazanana daha az, az kazanana daha çok artışın vergi düzenlemeleri ile yapılabileceğini belirten Barçın, hayat pahalılığının herkese eşit yansıtılacağını ancak, çok kazanan ile az kazananın aynı oranda vergi vermesinin, sosyal adalet ve ekonomi politikaları bakımından sosyal dengeyi bozduğunu ifade etti.

“Bunun yaratılacağı çok alana az, az alana çok dediğiniz artışın reel karşılığını yapılacağı yer burası.” diyen Barçın, yasa tasarısının komiteye çekilmesi için çağrı yaparak, vergi matrahlarının en az her yıl enflasyon oranında güncellenmesi gerektiğinin tasarıya yazılması gerektiği görüşünü belirtti. Barçın, vergi matrahı çalışmaları hakkında komite kurulduğunu ancak hiç toplanmadığını söyledi.

Barçın, Merkezi İhale Komisyonu’nda yer alan bazı ihalelerin gereksiz olduğunu savunarak, kamu maliyesinin kendi tasarrufundan başlaması gerektiğini söyledi. BTHK’ya iki adet araç alınacağını söyleyen Barçın, bazı ihalelerin ivedi olmadığını ifade ederek eleştirdi.

-Uluçay

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay da söz alarak kamu maliyesinin alarm verdiğini ifade ederek, 20 milyar TL’lik açık öngörüsüyle borçlanmanın sürdürülebilir olmadığını söyledi.

2027 yılının maliye açısından daha zor bir yıl olacağı görüşünü belirten Uluçay, açıklanan enflasyon oranlarının sektör bazında yıllık değişimi hakkında bilgi verdi. Uluçay özellikle turizm sektöründe yaşanan enflasyon artışına dikkat çekti.

Maliye ve Turizm Bakanlarına, bu yılki turizm sezonu öncesinde daha aktif bir çalışma ortaya koyması için çağrı yapan Uluçay, Türkiye Cumhuriyeti’nin yurt dışında yaşayan vatandaşlarına yönelik yapılan ekonomik önerileri gündeme getirerek aynı uygulamanın, KKTC’de uygulanabileceğini ifade etti.

-Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın tekrar söz alarak, Başbakan Ünal Üstel’in yasa önerisinin yapılma ve çağrı usulünü eleştirerek, uygulamanın Meclis İç Tüzüğüne aykırı olduğunu ifade etti.

Yasa önerisinin komitede hazırlanarak Genel Kurul’a gelmesi durumunda imza atacaklarını söyleyen Barçın, vergi matrahları kapsamında siyasilerden daha fazla kesinti yapılması önerilerinin daha önce hem muhalefet hem hükümet tarafından yapıldığını kaydetti.

Barçın bu kesintinin bütçeye değil, yardım ödeneklerine aktarılması için çağrı yaptı. BTHK bütçesinin artıda olması durumunda bu kazancın maliyeye devredilmesi gerektiğini söyleyen Barçın, alınması için ihaleye çıkılan araçların ücretlerinin yüksek olduğunu savundu.

-Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı BTHK’nın ülkenin en güzide, en tarafsız ve en iyi iş yapan kurumlardan bir tanesi olduğunu söyleyerek, özellikle Türkiye'den gelen misafirlerin kötü durumdaki araçlarda taşındığını kaydetti.

Geçen yıl ve önceki yıl artı bütçenin BTHK tarafından maliyeye devredildiğini söyleyen Arıklı, araçların BTHK'nın bütçesinden alınacağını ifade etti.

Dünyanın her yerinde kamu tasarruflarının önce siyasilerden başladığını vurgulayan Arıklı, Başbakan Ünal Üstel’in, bir irade ortaya koyduğunu ve bu adımın sembolik olduğunu söyledi. Arıklı, hükümet ortaklarının desteğini vurguladı.

-Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da Başbakan Üstel’e destek vererek, tasarruf tedbirleri konusunda atılan bu adıma imza atacağını vurguladı.

Tüm siyasi parti yetkililerinin bir araya gelip, bundan sonra alınması gereken tedbirler konusunda çalışma yapması çağrısı yapan Ataoğlu, yapılması gereken ne varsa yapılacağını belirtti.

-Akansoy

Asım Akansoy, hükümetin ortaya koyduğu “iradenin” hangi amaca hizmet ettiğini net olarak anlayamadığını belirterek, yapılan önerinin komitede ele alınması gerektiğini söyledi.

Akansoy, düzenlemenin yalnızca milletvekili maaşlarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini, daha geniş kapsamlı bir çerçevede değerlendirilmesinin önem taşıdığını vurguladı.

Tasarruf tedbirleri konusunda değerlendirmelerde bulunan Akansoy, Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak bu sürece destek vermeye hazır olduklarını da ifade etti.

-Atun

UBP Milletvekili Sunat Atun ise, muhalefet milletvekillerinin itirazlarını eleştirerek, Başbakan Üstel’in, bir irade ortaya koyduğunu, koalisyon partilerinin de destek verdiğini ifade etti.

Teknik süreçlerin uygun şekilde işleyeceğini ve ilgili bakanlığın çalışma yapacağını vurgulayan Atun, “Her türlü tasarrufu getirecek uygulamaya varız!” dedi.