İtfaiye Müdürlüğü tarafından yayımlanan 04-10 Mayıs 2026 tarihlerini kapsayan haftalık rapora göre, ülke genelinde toplam 17 yangın ve 18 özel servis olayı meydana geldi. Yangınlar sonucu oluşan toplam maddi zararın 1 milyon 705 bin 500 TL olduğu açıklandı.

Raporda, yangınların muhtemel sebepleri arasında ısınma sistemleri, elektrik kaynaklı kısa devreler, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar, kişiler tarafından yakma olayları ve gaz kaçakları yer aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 18 özel servis olayı kapsamında ise yangına karşı tedbir alma çalışmaları yapıldı; demir korkuluklarda, araç motor bölümlerinde, apartman boşluklarında ve depo aralarında sıkışan kediler kurtarıldı. Ayrıca kuyuya düşen bir keçinin kurtarıldığı, yangın eğitimi verildiği, yol güvenliğinin sağlandığı ve trafik kazalarında araç içerisinde sıkışan kişilerin çıkarıldığı belirtildi.

Raporda ayrıca, hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amacıyla hastaneye sevkinin sağlandığı da kaydedildi.

Gazimağusa’da garaj yangını… Boya, tiner ve çeşitli eşyalar zarar gördü

Gazimağusa’da bir garajda çıkan yangında oto boyaları, tiner ve çeşitli eşyalar zarar gördü.