Başbakan Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde temaslarda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu Başkanı, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ve Komisyon üyelerini Cumhuriyet Meclisi Başbakanlık Kabul Salonu’nda kabul etti.

Kabulde konuşan Başbakan Üstel, Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin Osmanlı İmparatorluğu’nun adayı İngilizlere kiralamasının ardından başladığını belirterek, Kıbrıs Türkü’nün var olma mücadelesinde en büyük desteği her zaman ana vatan Türkiye Cumhuriyeti’nden aldığını vurguladı.

Kıbrıs Türkü’nün 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’ne Türkiye’nin diplomatik girişimleriyle ortak olunduğunu hatırlatan Üstel, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkını ortaklıktan dışladığını ve Kanlı Noel saldırılarıyla sürecin şiddete dönüştüğüne dikkat çekerek “Ancak Rum tarafı, Kıbrıs Türk halkının Cumhuriyet içindeki ortaklığını hazmedememiş; tarihe “Kanlı Noel” olarak geçen katliamlarla Kıbrıs Türkü’ne yönelik saldırılara başlamıştır. 1964 yılında ortaklıktan zorla dışlandık ve Kıbrıs Türk halkı yeniden var olma mücadelesine itilmiştir. Bu süreçte, Türkiye Cumhuriyeti’nin maddi ve manevi desteğiyle 1974 yılına kadar direndik. Mücahitlerimiz, mücahidelerimiz ve ana vatanımızdan aldığımız askeri güçle; merhum Dr. Fazıl Küçük’ün yaktığı mücadele meşalesini, merhum Rauf Denktaş ve dava arkadaşları devralmıştır. Onları yaklaşan ölüm yıl dönümlerinde Rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Dünyada yaşanan gelişmelere de değinen Üstel, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, bu zulme karşı güçlü bir duruş sergileyen tek liderin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. Üstel, “Türkiye Cumhuriyeti dışında ne yazık ki güçlü bir ses, güçlü bir duruş yoktur” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk halkına yönelik çifte standart uyguladığına vurgu yapan Üstel, “Hepinizin hatırlayacağı üzere, 2004 yılında Annan Planı referanduma sunulmuş, Kıbrıs Türk tarafı samimiyetle “evet” demiştir. Rum tarafı ise “hayır” demiştir. Peki Avrupa Birliği ne yapmıştır? Türk tarafını cezalandırmış, Rum tarafını ödüllendirmiştir. Rum yönetimini Avrupa Birliği’ne almış, hatta dönem başkanlığı vermiştir. Bu açık bir hukuksuzluktur ve bunu kabul etmemiz mümkün değildir” dedi.

Rum yönetiminin savunma gücünü artırmaya yönelik girişimlerine de değinen Üstel, Kıbrıs Türkü’nün yalnız olmadığını ve her zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü desteğini arkasında hissettiğini söyledi.

Kıbrıs konusunda çözümün iki egemen ve eşit devletten geçtiğini vurgulayan Üstel, “Olası bir anlaşmada çözüm yolu iki devletten geçer. Türkiye’nin garantör olmadığı hiçbir anlaşmanın altına Kıbrıs Türkü ne imza atar ne de mühür basar. Biz bu doğrultuda, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini ve geldiği noktayı her platformda dünyaya anlatmaya devam ediyoruz” dedi.

Üstel, TBMM heyetini KKTC’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, heyete teşekkür etti.