Ziyaretinin ardından bir açıklama yapan Başbakan Üstel, şu ifadeleri kullandı:

“TEKNOFEST'in açılış töreninde beklenmedik bir talihsizlik yaşandı. Mayıs ayında hava koşullarının genellikle ılıman olması beklenirken, aniden çıkan şiddetli rüzgarın fırtınaya dönüşmesi sonucunda demir bir standın ne yazık ki devrilmesi sonucu iki yabancı uyruklu vatandaşımız yaralandı. Bu gelişmenin ardından, Sağlık Bakanımız Hakan Dinçyürek ve TEKNOFEST ekibiyle birlikte hastaneyi ziyaret ederek yaralı vatandaşlarımız hakkında bilgi aldık.

Ne yazık ki festival alanında bir yanda coşku yaşanırken, diğer yanda üzücü bir olayla karşı karşıya kaldık. Ancak doktorlarımızdan aldığımız sevindirici haber, yaralıların durumunun kontrol altına alındığı ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu yönündeydi. Bu, hepimiz için büyük bir moral kaynağı oldu. İnşallah bu beklenmedik kazada yaralanan vatandaşlarımız en kısa zamanda sağlıklarına kavuşurlar. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir an önce iyileşmelerini temenni ediyorum.”