GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER



Değirmenlik-Ercan yolu ana arter üzerine yer alan ve trafik güvenliğini tehlikeye atan reklam panoları ile ilgili Başbakan Ünal Üstel, Gündem Kıbrıs’a konuştu.



“TRAFİK KOMİSYONU YERİNDE İNCELEME YAPACAK”

Söz konusu olayın birkaç gün önce bilgisine geldiğini ifade eden Başbakan Ünal Üstel, “Biz bu konuyu geçen günlerde öğrenmiş olduk. Zamansız, plansız ve trafikte seyreden araçların dikkatini dağıtan reklam panolarının gündeme gelmesinden üzüntü duyduk. Bu konuyla ilgili olarak ilgili Trafik Komisyonu’nu yarın toplantıya çağırdık ve bu konuda Trafik Komisyonu yerinde gidip inceleme yapacak” dedi.



“DOĞRUSU NEYSE ONU YAPALIM”

Başbakan Üstel, konuyla ilgili olarak taraflardan izahat istediğini kaydederek, “Karayolları Daire müdürünü çağırdık ve konuştuk. İlgili bakan arkadaşımızla konuştuk. Belediye başkanıyla istişare etsinler ve bu konuda doğrusu neyse onu yapalım” diye konuştu.



“DOĞRU OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Konuşmasının devamında Üstel, “Ülkemizde son zamanlarda trafik kazalarından insanlarımızı yitiriyoruz ve her gün büyük trafik kazaları yaşıyoruz. Bir takım sıkıntı yaşanan yerlerde o sıkıntıları ortadan kaldırmak için hükümet olarak canla başla çalışıyoruz ve öncelik verdiğimiz yollarda araçların daha güvenli seyretmesi için bütün döner kavşakları ışıklandırmak için harekete geçtik. Özellikle bu konuda Elektrik Kurumuyla ve belediyelerle işbirliği içerisinde önce döner kavşakları, sonra da ana arterlerin tümünü ışıklandırmaya başlamak için bir kampanya başlattık. Bunu bütün belediyelerle istişare ederek yapıyoruz” bilgisini paylaştı. Üstel, “Bir taraftan biz bunları yaparken bir taraftan da böyle yolların ortasına ve ışık direklerine asılan reklam panolarının doğru olmadığını düşünüyorum. Teknik arkadaşlarla bir toplantı yapıp ondan sonra kamuoyuyla bunu paylaşacağız” diye konuştu.



“OLAYIN ÜZERİNE GİDECEĞİZ”

Bazı reklam firmalarının söz konusu olayı Yüksek İdare Mahkemesi’ne taşıyacaklarını açıklaması hakkında da değerlendirmelerde bulunan Başbakan Ünal Üstel, “Biz Teknik Kurulu topladıktan sonra onların görüşleri ışığında adım atacağız. Reklamcıların Yüksek İdare Mahkemesi’ne gitmeleri doğrudur. Çünkü orada ihale yapılmadan büyük bir şirkete bu verildi. Bu sadece Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının veya Karayolları Dairesinin uhdesinde olan bir olay değildir. Bu durum belediyelerin uhdesinde olan bir olaydır. Belediyelerin ve belediye meclislerinin alacağı bir karardır. Bunu titizlikle inceleyeceğiz ve olayın üzerine gideceğiz” dedi.