-Canlı Aktarım

Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la görüşmesi sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Sözlerine deprem felaketinden dolayı ülke olarak üzgün olunduğunu söyleyerek başlayan Üstel, depremde KKTC'den de vatandaşımızın kaybedildiğine vurgu yaparak, "iki ülke olarak tarihimizin en büyük felaketi ile yüzleştik. Sıkıntılı günlerden geçiyoruz" dedi.

"Deprem süresi boyunca KKTC olarak yılklardır her hal ve şartta tek vücut solarak yanımızda duran Türkiye için bizler de tüm imkanlarımızı seferber ettik" diyen Üstel, "yıllardır halkımızın yanında duran Türkiye'nin bugün değil de ne gün yanında olacağız?" diye sordu.

Konuşmasının devamında Türkiye'nin çok ama çok büyük bir ülke olduğuna vurgu yapan Üstel, Kıbrıs Türkü olarak Türkiye'nin her ihtiyaç duyduğu anda yanlarında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

"Toplantımız hüzünlü ama olumlu bir atmosferde geçti"

Toplantılarının hüzünlü ama olumlu bir atmosferde geçtiğine de değinen Başbakan Ünal Üstel "Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkına her anlamda desteğinin artarak devam edeceğinin teyitini bir kez daha aldık. Bu büyük bir kadeşlik ilişkisidir. Halkım adına sizlere teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

"Zor günleri birlik içerisinde aşacağız"

"Güçlü Türkiye, güçlü KKTC demektir. Güçlü Türkiye, güvende KKTC demektir. Türkiye güçlü olduğu sürece biz de güçlüyüz, emin adımlarla geleceğe yürüyeceğiz demektir" diyerek sözlerine devam eden Üstel, zor günlerin birlik içerisinde aşılacağı vurgusunu yaptı.