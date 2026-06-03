Başbakan Ünal Üstel, CONIFA Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Canton Ticino karşısında aldığı galibiyetle turnuvaya başarılı bir başlangıç yapan KKTC A Milli Futbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Başbakan Üstel’in mesajı şöyle:

"CONIFA Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Canton Ticino karşısında aldığı galibiyetle turnuvaya başarılı bir başlangıç yapan A Milli Futbol Takımımızı yürekten kutluyorum.

Bayrağımızı onurla taşıyan ve halkımızı gururla temsil eden futbolcularımızı, teknik heyetimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, bu başarının şampiyona boyunca devam etmesini temenni ediyorum.

Milli Takımımıza kalan maçlarında üstün başarılar diliyorum."