Başbakan Üstel, bu doğrultuda Taşınmaz Mal Satış Sözleşmesine 90 Günlük Vize Kolaylığı, 18 yaş altı öğrencilere ikamet izni muafiyeti, KKTC vatandaşlarıyla evlilikte yasal statü şartı getirildiğini, kısa dönem ikamet süresinin de uzatıldığını kaydetti.

Tapulu taşınmaz mal sahiplerine 5 yıllık ikamet izni verildiğini dile getiren Üstel, satış sözleşmesi ile 2 yıl ikamet, alım izni halinde 5 yıl izin verildiğini kaydeden Üstel, 18 yaş altı öğrenciler için ceza affı getirildiğini ifade etti.

-“ Sorunları çözmek insani, vicdani ve sosyal bir sorumluluktur”

Başbakan Üstel, hükümet olarak, halkın tüm kesimlerine yönelik verdikleri sözleri kararlılıkla yerine getirmeye devam ettiklerini dile getirerek, “Ülkemizde yaşayan, yatırım yapan ya da ülke ekonomimize katkı sağlamak amacıyla adada bulunan insanlarımızın ihtiyaçlarını gözetmek ve karşılaştıkları sorunları çözmek bizim için yalnızca bir görev değil aynı zamanda insani, vicdani ve sosyal bir sorumluluktur” ifadelerini kullandı.

Üstel atılan adımlar arasında tapulu taşınmaz mal sahiplerine gelir şartı aranmaksızın uzun vadeli ikamet izni verilmesi, eğitim gören yabancı çocuklara vize muafiyeti ve ceza affı sağlanmasının de yer aldığını belirtti.

Üstel, KKTC vatandaşı ile evlilik yapanların yasal statülerinin güvence altına alınması, ileri yaştaki insanlara sağlık sigortası zorunluluğunda önemli kolaylıklar getirilmesi gibi alanlarda hayata geçirilen düzenlemelerle hem sosyal adaleti hem de devletin kapsayıcı yönünü bir kez daha ortaya koyduklarını söyledi.

Başbakan Üstel, “Bürokratik yükleri azaltan, yaşamı kolaylaştıran ve ülkedeki herkesin huzurunu gözeten bu adımlarla, yalnızca vatandaşlarımızın değil; KKTC’ye güvenerek yatırım yapan ve ülkemizde yaşayan her bireyin yaşamına doğrudan dokunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

-“ Taşınmaz Mal Satış Sözleşmesine 90 günlük vize kolaylığı”

Yabancılar ve İkamet İzinleri Tüzüğü'nde yapılan değişikliklerle ilgili bilgi veren Üstel, Taşınmaz Mal Satış Sözleşmesine 90 günlük vize kolaylığı getirdiklerini belirtti.

Başbakan Üstel, daha önce yalnızca Tapu Dairesi tarafından verilen taşınmaz mal koçanını ibraz edenlere sağlanan 90 günlük vize kolaylığının, artık Gelir ve Vergi Dairesi’nden onaylı taşınmaz mal satış sözleşmesini ibraz edenlere de tanınacağını kaydetti.

-“18 yaş altı öğrencilere ikamet izni muafiyeti getiriyoruz”

Üstel, 18 yaşını doldurmamış yabancı uyruklu çocukların, Milli Eğitim Bakanlığı’na kayıtlı ilk ve orta öğretim kurumlarında öğrenim gördüklerini belgelendirmeleri halinde, ikamet izni alma yükümlülüğünden muaf olacaklarını vurguladı.

-“KKTC vatandaşlarıyla evlilikte yasal statü şartı getirildi”

Üstel, yeni düzenleme ile KKTC vatandaşlarıyla evlenen yabancıların muafiyet hakkından faydalanabilmesi için, evlilik akdinin kişinin ülkede yasal statüde bulunduğu süre içerisinde gerçekleştirilmiş olması şartını getirildiğini belirtti.

Kısa dönem ikamet süresinin uzatıldığına işaret eden Üstel, kısa dönem ikamet izni uygulamasında ilk başvurularda verilen azami sürenin 1 yıl olarak korunurken, müteakip başvurularda bu sürenin 2 yıla kadar çıkarıldığını kaydetti.

-“Tapulu taşınmaz mal sahiplerine 5 yıllık ikamet izni”

Başvuru sahibinin adına kayıtlı taşınmaz malın tapu koçanı bulunması halinde, herhangi bir gelir şartı aranmaksızın 5 yıllık ikamet izni verileceğini dile getiren Üstel, bu düzenlemeyle daha önce uygulanan ‘asgari ücret düzeyinde gelir şartının’ kaldırıldığını belirtti.

-“Satış sözleşmesi ile 2 yıl ikamet, alım izni halinde 5 yıl izin geldi”

Taşınmaz mala ilişkin satış sözleşmesiyle yapılan başvurularda, eskiden verilen 1 yıllık ikamet izni süresinin 2 yıla çıkarıldığını dile getiren Üstel, ayrıca Bakanlar Kurulu tarafından taşınmaz mal için satın alma izni verilmesi halinde bu sürenin 5 yıla yükseleceğini kaydetti.

Üstel, bu kapsamda yapılan başvurularda, başvuru sahibinin en az aylık 1 asgari ücret tutarında gelire sahip olması şartının ise korunduğunu belirtti.

-“18 yaş altı öğrenciler için ceza affı getirildi”

Başbakan Üstel, tüzüğe eklenen geçici maddeyle, eğitim görmekte olan 18 yaş altı yabancı uyruklu öğrencilerin izinsiz kaldıkları dönemlere ilişkin tahakkuk etmiş para cezalarının affedildiğini kaydetti.

-“ Sağlık Sigortasına kolaylık”

Taşınmaz mal sahibi yabancılar için sağlık sigortasına kolaylıklar getirildiğini belirten Üstel, KKTC’de taşınmaz mal sahibi olan 60 yaş üzeri yabancılar için sağlık sigortası yükümlülüklerinde kolaylık sağlanmasına yönelik düzenleme çalışmalarını tamamladıklarını ifade etti.

Başbakan Üstel, ilgili bakanlıklar tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, mevcut mevzuatta yer alan ve taşınmaz mal sahibi yabancıların her yıl zorunlu olarak yaptırmak zorunda olduğu sağlık sigortası kontrollerinin 5 yıla kadar uzatıldığını belirtti.

Üstel, “Mayıs ayı içerisinde yürürlüğe girecek yeni düzenleme ile özellikle ileri yaş grubunda bulunan 60 yaş üzeri mülk sahibi yabancılar için bürokratik yüklerin azaltmış ve süreçleri de kolaylaştırmış oluyoruz” dedi.

Başbakan Üstel, “Sağlık sigortası işlemlerinin yalnızca devlet hastaneleri ve kamu laboratuvarları ile sınırlı kalmamasını ve bu işlemlerin özel hastane ve laboratuvarlar aracılığıyla da yapılabilmesinin de önünü açıyoruz. Bu adımla hem hizmet kalitesini artırıyoruz hem de işlemlerdeki yoğunluğu azaltarak vatandaş memnuniyetini yükseltiyoruz.” ifadelerini kullandı.

-“ Sosyal devlet anlayışımız herkesi kucaklayan bir anlayış”

“Ülkemizde yaşayan her kesimin hayatına doğrudan dokunan adımlarını kararlılıkla hayata geçirmeye devam ediyoruz” diyen Üstel, “Sosyal devlet anlayışımız, hem vatandaşlarımızı hem de ülkemizde bulunan, yatırım yapan, üreten, bize katkı sağlayan herkesi kucaklayan bir anlayıştır” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel, düzenlemelerin daha huzurlu bir toplumsal hayat, daha güçlü bir ekonomik yapı ve daha çağdaş bir kamu yönetimi için sağlam bir zemin oluşturacağına inanç belirtti.

Üstel, “Her zaman ortaya koyduğumuz gibi; laf değil iş üretmeye, halkın ihtiyaç duyduğu yasaları ve reformları hayata geçirmeye, vatandaşlarımızın hayatına dokunmaya, ülkemizin gelişimine katkı sağlamaya ve halkımıza verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.