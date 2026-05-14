Yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt Belediyesi tarafından bu yıl 48’incisi düzenlenen festival için hazırlıklar sürüyor.

Güzelyurt Belediyesi Sosyal İşler Komitesi bugünkü toplantısında festival programı, etkinlik içerikleri ve organizasyon sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Belediye Müdürü Kemal Kayan, Belediye Sosyal İşler Komitesi üyeleriyle okul, dernek ve sivil toplum örgütlerinden temsilciler katıldı.

Güzelyurt Portakal Festivali'nin bu yıl da konserler, kültürel etkinlikler, gösteriler ve sosyal aktivitelerle ev sahipliği yapması bekleniyor.