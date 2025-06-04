Başbakan Ünal Üstel, ablası Selma Kumova’nın vefatı dolayısıyla kendilerini yalnız bırakmayan herkese sosyal medya üzerinden teşekkür etti.

Üstel, paylaşımında, bu acı günlerinde acıyı paylaşan, yanlarında olan ve desteğini hissettiren herkese gönülden teşekkür ettiğini belirtti. Cenazeye katılarak, telefonla arayarak, mesaj göndererek ya da dualarıyla destek olan tüm dostlarına, yakınlarına, parti arkadaşlarına, büyüklerine ve halka şükranlarını sundu.

Başbakan Üstel, “Böylesi zor bir zamanda gösterilen vefa, dayanışma ve samimiyet, acımızı bir nebze olsun hafifletmiş, bizlere güç ve moral olmuştur” ifadelerini kullanarak, varlıklarıyla yanlarında olan herkese içtenlikle teşekkür etti, sağlık ve huzur temennisinde bulundu.