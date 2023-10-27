Verilen bilgiye göre, Başbakanlık Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Başbakan Ünal Üstel, Türk dünyasının değerli şair ve yazarlarını, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı yılının kutlanacağı bu günlerde ülkede görmekten onur ve mutluluk duyduğunu söyledi.

“Bugün Anavatan Türkiye Cumhuriyeti dışında bizi tanıyan, koruyan kapısını çalacağımız başka bir ülke yoktur” diyen Üstel, şöyle devam etti:

“Türk dünyası bizler için çok önemlidir. Türk dünyasının değerli sanatçılarının ülkemizdeki sanatçılarla bir araya gelmesi bizleri mutlu eder…”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk dünyasında yer alması adına yapılan çalışmalara da işaret eden Başbakan Üstel, Azerbaycan’a yaptıkları tarihi ziyareti de anımsattı.

“Hem iş birliğimiz hem de bağlarımız güçlenmeye devam edecek”

Yeni Azerbaycan Partisi’nin üst düzey yetkilileriyle bir araya geldiklerini, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştüğünü anımsatan Üstel, şunları kaydetti:

“Türk Dünyası içinde yavaş yavaş yerimizi alıyoruz. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletlerde iki kez yaptığı ‘KKTC’yi tanıyın’ çağrısının ardından Türk Dünyası Teşkilatı’na gözlemci üye olduk ve bu sürecin ardından yavaş yavaş ülkelerimiz arasındaki bağlar güçlenmeye başladı. Bundan sonra da hem iş birliğimiz hem de bağlarımız güçlenmeye devam edecek. ‘Üç devlet bir millet” şiarıyla, KKTC olarak dünyayla kucaklaşma vizyonumuzla, Anavatan Türkiye ile emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz.”

Tekbaş

Kabulde sanatçılar adına söz alan Çukurova Edebiyatçılar Derneği Başkanı Halise Tekbaş da, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’nin kuruluş yıl dönümlerinin kutlanacağı bu anlamlı günlerde KKTC’de bulunmaktan duydukları mutluluğu ifade etti.