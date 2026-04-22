Üstel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı günün, ulusal egemenliğin ve geleceğe duyulan sarsılmaz güvenin güçlü bir simgesi olduğunu belirtti. Atatürk’ün “Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir” sözünü hatırlatan Üstel, bu ifadenin çocuklara ve gençlere duyulan inancın en açık göstergesi olduğunu ifade etti.

Çocukların yalnızca yarınların değil, bugünlerin de en kıymetli güvencesi olduğunu kaydeden Üstel, güçlü devletlerin temelinin sağlıklı, eğitimli, özgüveni yüksek ve milli değerlerine sahip nesillerle atıldığını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak egemenliğe ve devlete sahip çıkarken, çocukları güçlü yarınlara hazırlamayı en temel sorumluluk olarak gördüklerini dile getiren Üstel, hükümetin eğitim, bilim ve teknoloji yatırımlarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Üstel, açıklamasının sonunda tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gelecek temennisinde bulundu.