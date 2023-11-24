Başbakan Ünal Üstel, “Savaşların gölgesinde, sosyal hayatta, ekonomik yaşamda ve her şeyden önemlisi aile içinde zorlu yaşam mücadeleleri veren kadınların yaşadıkları sorunlara seyirci kalmamız söz konusu değildir” dedi.

Başbakan Üstel, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” nedeniyle mesaj yayımladı.

Dünyada içinden geçilen sürecin, kadına yönelik şiddet eğilimlerinin arttığı bir sürece dönüştüğünü ifade eden Üstel, “Savaşların gölgesinde, sosyal hayatta, ekonomik yaşamda ve her şeyden önemlisi aile içinde zorlu yaşam mücadeleleri veren kadınların yaşadıkları sorunlara seyirci kalmamız söz konusu değildir” dedi.

“10 aylık sürede yaklaşık 800 kadının şiddet mağduru olması daha proaktif çalışmalar yürütmemiz gerekliliğini ortaya koyuyor”

Bu yıl, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nün, yaşanan tüm insanlık dışı davranışlara yönelik toplu bir karşı duruşun simgesi haline dönüşmesi gerektiğini kaydeden Başbakan Üstel, şunları belirtti:

“En ağır insan hakları ihlali olan kadına yönelik şiddete karşı toplumsal hatta küresel bir farkındalık yaratmak amacıyla yürütülen çalışmaların gerek kamusal gerekse sivil toplum kuruluşları aracılığı ile arttığını görmek sevindirici olsa da, bu mücadeleye rağmen ülkemizde resmi verilere göre, sadece 2023 yılında, 10 aylık sürede yaklaşık 800 kadının, şiddet mağduru olması, yasal mevzuatımızın geliştirilmesi, önleyici ve koruyucu önlemlerin artırılması konusunda daha proaktif çalışmalar yürütmemiz gerekliliğini de ortaya koymaktadır.”

“Şiddet mağduru kadınların her an yanında durarak, mücadelemizi yükselterek sürdürmeliyiz”

Bu noktada, hangi siyasi görüşten, dinden, dilden ve ırktan olursa olsun herkesin, insan haklarına karşı en ağır saldırılardan biri olan kadına şiddetin önüne geçmek için birlikte çalışması gerektiğini ifade eden Başbakan Üstel, “Konuyu sadece bir gün değil, her gün ele almalı ve şiddet mağduru kadınların her an yanında durarak, mücadelemizi yükselterek sürdürmeliyiz” dedi.

Kadına yönelik şiddete karşı insanüstü bir gayretle çalışmalar yürüten tüm kadın örgütlerini selamlayan Başbakan Üstel, toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında yapılan tüm çalışmaları desteklediklerini vurguladı.