Başbakan Ünal Üstel, kabulde yaptığı konuşmada, RTÜK heyetini ülkemizde görmekten duyduğu mutluluğu belirterek, RTÜK ile Yayın Yüksek Kurulu’nun ortaklaşa yapacağı çalışmaların sonucunda Yayın Yüksek Kurulu’nun daha fazla gelişeceğine dair inancının tam olduğunu ifade etti.

Üstel; “İnanıyorum ki; Yayın Yüksek Kurulumuz’ün, RTÜK ile yapacağı ortak çalışmalar sonucunda hem ülkemizin tanınması açısından hem de yayıncılığın disiplin altına alanılabilmesi adına önemli gelişmeler yaşanacaktır. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni dünya ile kucaklaşması adına yürütülen faaliyetlerde, RTÜK ile Yayın Yüksek Kurulu’nun yapacağı işbirliği de oldukça önemlidir. Hükümet olarak yapılacak her çalışmaya gereken desteği vereceğiz” dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise kabulde yaptığı konuşmada “RTÜK heyeti olarak her yeni seçimin ardından tıpkı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve diğer idarecilerimiz gibi bizler de göreve geldiğimizde ilk yurt dışı seyahatimizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gerçekleştiriyoruz. Yayın Yüksek Kurulu ve üyeleri ile birlikte ilk günden itibaren çok güzel bir uyum ile işbirliklerimiz devam etmektedir. Hem uluslararası mecralarda hem de Türkiye Cumhuriyeti’nde yapılan uluslararası tüm toplantılarda beraberiz. Bunun dışında da var olan ortak çalışmalarımızda mevcut birlikteliğimizi devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

