Polis, zanlının 18.04.2026 tarihinde saat 18.10 raddelerinde Lefkoşa'da, umumi bir yer olan Şht. Mustafa Alirıza Sokak üzerinde 125 miligram alkollü içki tesirinde olduğu bir esnada makul mazereti olmaksızın anlamsızca bağırıp çağırarak rahatsızlık yapıp ellerini ve kollarını gelişi güzel sallayıp uygunsuz tavr-ı harekette bulunduktan sonra üvey kardeşi olan 43 yaşındaki E.T.’yi (K) vücudunun muhtelif yerlerine müteakip defalar vurarak dişlerinin kırılmasına sebebiyet verip vahim zarara uğrattığını söyledi. Polis, akabinde zanlının ikametgahın alüminyumdan mamul giriş kapısını ve konu ikametgahın içerisine girerek Beyaz renk Finlux marka buzdolabını tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tahta saplı keser ile kırıp hasara uğrattığını belirti.

Polis, zanlının olay yerine giden polis ekipleri tarafından tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tahta saplı keserin konu ikametgah içerisinde tespit edilerek emare olarak alındığını kaydetti. Polis, aynı tarihte müştekinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisinde muayene edildiğini, sağ dirsek sağ ve sol dizde darp izi mevcut olduğunu ve ön iki dişte kırık olduğuna dair rapor alındığını kaydetti. Polis, alınması gereken tanık ifadeleri ve yine olay mahalli çevresinde güvenlik kamerası olup olmadığının araştırılması gerektiğini belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Mahkemede söz alan zanlı ise pişman olduğunu ifade etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Haza Hacımulla, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.