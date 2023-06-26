Sendika, grev ve eylemlerle ilgili bugün saat 10.00’da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde basın açıklaması yapacak.

KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen, tüm hastanelerde ve tüm birimlerde bugün ve yarın 08.00-12.00 saatleri arasında grev yapacaklarını, 4 günlük Kurban Bayramı’nda ise ek mesaiye kalmayacaklarını duyurmuştu.

Özgöçmen, kamu çalışanlarına arife gününün idari tatil verildiğini ancak vardiya usulüyle çalışan hemşire ve ebelere herhangi bir düzenleme getirilmediğini, kamu çalışanları arasında adaletsizlik yapıldığını belirtmişti.