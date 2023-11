-ÖZEL HABER

Girne Çatalköy mevkiinde evine giderken hain bir pusuya düşürülerek öldürülen Kıbrıslı Türk İş İnsanı Halil Falyalı ve beraberinde şoförü Murat Demirtaş’ın suikastıyla ilgili on birinci duruşma gerçekleşti…



SUİKAST ZANLILARI YARGI HUZURUNDA… Girne Çatalköy mevkiinde 8 Şubat 2022’de evine giderken hain bir pusuya düşürülerek öldürülen Kıbrıslı Türk İş İnsanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın suikastıyla ilgili on birinci duruşma gerçekleşti. Suikastın gerçekleşmesinde rol alan eli kanlı katiller Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek yeniden Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargı huzuruna çıkarıldı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 3 tanık dinlendi.

PARMAK İZLERİNDEN BİRİ TÜRKİSTAN GÜLCE’YE AİT ÇIKTI… Duruşmada dinlenen tanık Polis Çavuşu Celal Erden, Parmak İzi Uzmanı olarak suikastın gerçekleştirilmesinde kullanılan araçlardan elde edilen parmak izleri ile ilgili raporunu mahkeme heyetine sundu. Katil zanlısı Musa Çiçek’in parmak izi kullanılan cep telefonlarından birinde tespit edildi. Merhum Halil Falyalı’nın SL 001 plakalı aracından ise 4 farklı parmak izi tespit edildi. Parmak izlerinden biri Türkistan Gülce’ye ait çıktı. Savunma avukatı Süleyman Özsoylular parmak izi incelemesinde kullanılan AFİS Sistemini sorguladı.

FALYALI’NIN İÇ ÇAMAŞIRI VE EŞOFMAN ALTI MAHKEMEDE… Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde dinlenen on ikinci tanık Müfettiş Muavini Hasan Gökyay ise mahkemeye 8 Şubat 2022 tarihinde YDÜ Hastanesi’ne giderek, maktul Halil Falyalı’ya ait iç çamaşırı ve eşofman altını teslim aldığını belirterek, emare olarak teslim etti.

ARAÇ TAKİP SİSTEMİ UYDUYA BAĞLI… On üçüncü tanık olarak mahkemeye çıkarılan Arvento Araç Takip Sistemleri Distribütörü Mustafa Pit ise suikastın gerçekleştirilmesi maksadıyla kiralanan ZSZ 211, ZPH 927 plakalı kiralık araçların ve buna ek olarak yine suikast çetesinin kullandığı TMK 533 plakalı taksi ile ilgili teknik raporlarla ilgili mahkeme heyetine bilgi verdi. İlgili araçların 8 Şubat 2022 tarihi dâhil olmak üzere sonrasına dair tahkikat memurunun isteği üzerine araç hareketlerinin belirtildiği detaylı raporlarda mahkeme heyetine sunuldu. Bahse konu teknik raporlarda suikastın gerçekleştiği gün ve sonrası araçların güzergâhları, durdukları, kontağı açıp kapattıkları da dâhil olmak üzere hangi saat diliminde nerede olduklarına kadar görüntülendiği dikkat çekti. Arvento Takip Sistemi’nin Ana Server’ı Ankara’da bulunuyor. Sistemin kurulu olduğu araçlar uydudan takip edilirken ve herhangi bir dış müdahale yapılamıyor.

TÜRKİYE VE KKTC’DE YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR… Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma 4 Aralık 2023 saat 11.30’a ertelendi. 8 Aralık 2023 Cuma günü ise İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde suç örgütü lideri Mehmet Faysal Söylemez, Mustafa Söylemez, Ender Yıldız, Abdürrahim Çelik ve Cengiz Şener’in duruşması devam edecek.