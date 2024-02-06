Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ertu Akşanoğlu olayla ilgili bulguları aktardı.

Durukan huzurda bulunan zanlı A.K'nin 2 Şubat 2024 tarihinde saat 19.20’de Metehan Kara Giriş Kapısı Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından KKTC’ye giriş yaptığı esnada kullanımındaki DD 135 plakalı araç içerisinde yapılan aramada, aracın bagaj kısmındaki hoparlör kabini içerisine gizlenmiş vaziyette yaklaşık 250 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü tutuklandığını söyledi.

Polis memuru, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’ta bir şahıstan aldığını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının güneydeki şahsın yönlendirmesiyle uyuşturucu maddeyi KKTC’de bir konuma bırakacağını ve bu iş karşılığında 25 gram içimlik hintkeneviri alacağını da itiraf ettiğini belirtti.

Polis, ele geçirilen maddenin önceki gün Devlet Kimya Laboratuvarına gönderildiğini, ancak analiz cihazının arızalı olmasından dolayı analiz raporu temin edemediklerini açıkladı.

Polis, alınacak ifadeler, soruşturulacak şahıslar olduğunu, ayrıca zanlının cep telefon dökümlerinin de inceleneceğini belirterek, 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının soruşturma maksatlı 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.