Toz, ele geçirilen kâğıdın analize gönderildiğini, kamera görüntüleriyle zanlıların cep telefonlarının inceleneceğini ifade ederek, 7 gün ek süre istedi.

Polis, zanlıların ifade vermediğini, soruşturmaya yardım etmediğini de söyledi.

Polis, yapılan aramada araçta bir şey bulunmazken, araçta yolcu olarak bulunan H.S.nin cebinde üzerinde uyuşturuculu kağıt ele geçirildiğini aktardı.

Narkotik şubede görevli polis memuru İbrahim Toz, 18 Ocak 2023 tarihinde zanlı T.A.nın uyuşturucu satışı yaptığını dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, zanlının aynı gün evinin önünde park halindeki araçta tespit edildiğini belirtti.

Girne’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan T.A. ile H.S. mahkemeye çıkarıldı.

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