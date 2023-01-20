Girne’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan T.A. ile H.S. mahkemeye çıkarıldı.
Narkotik şubede görevli polis memuru İbrahim Toz, 18 Ocak 2023 tarihinde zanlı T.A.nın uyuşturucu satışı yaptığını dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, zanlının aynı gün evinin önünde park halindeki araçta tespit edildiğini belirtti.
Polis, yapılan aramada araçta bir şey bulunmazken, araçta yolcu olarak bulunan H.S.nin cebinde üzerinde uyuşturuculu kağıt ele geçirildiğini aktardı.
Polis, zanlıların ifade vermediğini, soruşturmaya yardım etmediğini de söyledi.
Toz, ele geçirilen kâğıdın analize gönderildiğini, kamera görüntüleriyle zanlıların cep telefonlarının inceleneceğini ifade ederek, 7 gün ek süre istedi.
Zanlılar talep edilen süreye itiraz ederken, mahkeme duruşmaya ara verdi.
Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, zanlıların 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
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