Polisin açıklaması şöyle:

1. 16.03.2024 tarihinde Minareliköy’de, Y.Ç.(E-23)’nin kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 16.03.2024 tarihinde, Gönyeli’de, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından E.K.(E-37)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 50 gram ağırlığında hintkeneviri türü ve yaklaşık 500 miligram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

3. 16.03.2024 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde, ülke genelindeki asayiş ve trafik denetimleri kapsamında Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Ekipler tarafından trafik kontrolü yapıldığı sırada, kontrol maksatlı durdurulan A.H.(E-33)’nin kullanımındaki ve M.T.(E-76)’nin yolcu olarak bulunduğu araçta ve üzerlerinde yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 1 gram ağırlığında metamfetamin türü ile yaklaşık 300 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.