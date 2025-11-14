Polis basın bültenine göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından S.I.O’nun (E-31) evinde arama yapıldı. Aramalarda yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Aynı evde kalan G.O.U.(E-43) ise polisleri fark etmesi üzerine, ikinci kattaki evin yatak odası penceresinden aşağıya atlaması sonucu yaralandı.

Bahse konu şahıs, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde her iki ayağında kırık teşhisiyle tedavi altına alındı.

Meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan ve aynı evde kalan E.B.L.(E-37) ise eve geldiği sırada tespit edilerek, S.I.O. ve G.OU. ile birlikte tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturmada, G.O.U. ile E.B.L’nin yapılan muhaceret kontrolünde ise, ülkede yasal statüleri olmadığı halde izinsiz ikamet ettikleri de tespit edildi.

- Şüpheli hareketleri ele verdi

Bostancı’da polis tarafından denetim yapıldığı sırada, kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü M.G’nin (E-25) şüpheli hareketleri sonucu üzerinde ve kullanımındaki araçta arama yapıldı.

Aramada söz konusu şahsın tasarrufunda yaklaşık 0.10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

- Gazimağusa’da uyuşturucu

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, C.S’nin (E-24) kullanımındaki ve P.R’nin (E-24) yolcu olarak bulunduğu araçta arama yapıldı. Aramalarda yaklaşık 16 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.