Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 2 bin 32 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda, çeşitli trafik suçlarından 349 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 56 araç trafikten men edilirken, 4 sürücü de tutuklandı.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, rapor edilen trafik suçları arasında yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanma ilk sırada yer aldı. Denetimlerde 86 sürücünün hız ihlali, 20 sürücünün alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 3 sürücünün sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanma suçlarını işlediği tespit edildi.

Ayrıca, 2 sürücünün sürüş esnasında cep telefonu kullandığı, 8 sürücünün sigortasız, 11 sürücünün emniyet kemeri takmadan, 20 sürücünün muayenesiz, 29 sürücünün seyrüsefer ruhsatsız araç kullandığı belirlendi. Denetimlerde 3 sürücünün izinsiz yolcu taşıdığı, 11 sürücünün trafik ışıklarına, 27 sürücünün ise trafik levha ve işaretlerine uymadığı saptandı. Bunun yanında, 1 sürücünün görüşü engelleyici cam filmi kullandığı, 1 sürücünün polisin dur emrine uymadığı, 127 sürücünün ise diğer trafik suçlarından rapor edildiği bildirildi.

Polis, trafik kazalarının önlenmesi ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.