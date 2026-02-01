Girne’de Park Halindeki Araca Çarpma

31 Ocak 2026 tarihinde saat 12.00 sıralarında, Girne’de Hakkı Borataş Caddesi üzerinde, F.Ç. (K-48) 130 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki **YV *** ** plakalı salon araç ile dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek, yolun solunda park halinde bulunan S.Y. (E-48) sorumluluğundaki **AA *** ** plakalı araca çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Lefkoşa’da Açılan Araç Kapısı Kazaya Neden Oldu

Aynı gün saat 21.30 sıralarında Lefkoşa Atatürk Caddesi üzerinde, H.M.C. (E-37) 90 miligram alkollü içki tesiri altında, **HK *** ** plakalı salon araç ile seyir halindeyken, park ettikten sonra aracının sağ ön kapısını açtı. Bu esnada, doğu istikametine doğru seyreden S.H. (K-51) yönetimindeki **PH *** ** plakalı salon araç ile çarpışma meydana geldi. Kazada yaralanan olmadı.

Girne’de Zincirleme Kaza

1 Şubat 2026 tarihinde saat 01.00 sıralarında, Girne Orhan Eli Sokak üzerinde, İ.N. (E-34) 148 miligram alkollü içki tesiri altında, **JP *** ** plakalı salon araç ile dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada park halindeki araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle birden fazla aracın zarar gördüğü zincirleme kazada da herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Gönyeli’de Araç Devrildi

Aynı gün saat 02.30 sıralarında Gönyeli Papatya Sokak’ta, Y.A. (E-28) 60 miligram alkollü içki tesiri altında, **MR *** ** plakalı salon araç ile seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybederek park halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın ardından araç devrilirken, kazada yaralanan olmadı.

Polis, kazalara karışan sürücüler aleyhinde alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlattı. Soruşturmalar devam ediyor.