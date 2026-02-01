Bunlar da ilginizi çekebilir

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor .

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan ileri soruşturmada, zanlı M.D.K. ile meseleyle bağlantısı olduğu belirlenen S.C.D. (K-18) tespit edilerek tutuklandı.

01–10 Şubat 2025 tarihleri arasında Girne’de Menekşe Sokak’ta meydana gelen olayda, bir ikametgahta mal sahibinin izniyle kalan M.D.K. (E-30) ’nin, ev içerisinde muhafaza edilen toplam 6 adet klimanın iç ve dış ünitelerini alıp tasarrufuna geçirerek ikametgahtan ayrıldığı tespit edildi.

