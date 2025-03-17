Polis memur Derviş Sadeli mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının Haspolat'ta meydana gelen "Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu" suçundan tutuklandığını söyledi.

Polis memuru,13.03.2025 tarihinde saat 21:00 raddelerinde LPM C.Ö.Ş ekipleri tarafından Haspolat'ta faaliyet gösteren Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde öğrenci olan zanlının yurttaki ikametgahında yapılan aramada yatmakta olduğu yatağın baş ucunda komodinin en üst çekmecesi içerisinde metal öğütücü içerisinde yaklaşık bir gram öğütülmüş vaziyette hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, aynı yerde içime hazır sarılı vaziyette bir adet içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inandan madde, aynı yerde elbise dolabı içerisinde gri renk Relaxion sırt çantasında içki kutusu içerisinde 18 adet içime hazır sarılı vaziyette içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, ve yine aynı yerde 6 adet ayrı alüminyum folyoya sarılı toplam ağırlığı 5 gram olan hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu belirtti.

Polis memuru, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis memuru, zanlının gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde emarelerin analize gönderildiğini kaydetti, uyuşturucuyu aldığı yerin ziyaret edildiğini belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, uyuşturucu maddeyi nasıl temin ettiğine dair araştırma yapılacağını belirterek, 4 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.