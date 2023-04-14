Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 18.00 sıralarında, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tasarruflarında yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerlerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan üç kağıt bulunan Y.Y.(E-32) ve                         R.E.(E-40) tutuklandı.

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Öte yandan dün akşam saat 20.00 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından Ü.B.’nin (E-30) aracında yapılan aramada, çeşitli dönemlere ait eski eser bulundu.  Aracında, 57 adet sikke, 2 adet küllük, 2 adet yüzük, kaşık, zil ve düğme bulunan Ü.B. tutuklandı.