Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 18.00 sıralarında, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tasarruflarında yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerlerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan üç kağıt bulunan Y.Y.(E-32) ve R.E.(E-40) tutuklandı.

Öte yandan dün akşam saat 20.00 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından Ü.B.’nin (E-30) aracında yapılan aramada, çeşitli dönemlere ait eski eser bulundu. Aracında, 57 adet sikke, 2 adet küllük, 2 adet yüzük, kaşık, zil ve düğme bulunan Ü.B. tutuklandı.