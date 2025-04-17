Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mert Osmanlılar olayla ilgili aktardı. Polis, 5 Nisan 2025 tarihinde, saat 22:00 raddelerinde, Girne’de Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Girne Polis Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Huzur Operasyonu” kapsamında kontrol maksatlı durdurulan RN 214 plakalı araç içerisinde tespit edilen A.G. ve araçta yolcu olarak bulunan Y.A.P'nin (E-17) huzurlarında yapılan aramada konu araç içerisinde toplam 21 gram kokain türü uyuşturucu madde ve 18 gram hintkeneviri, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan bir adet hassas terazi, bulunarak emare olarak alındığını, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandıklarını söyledi.

Polis, aynı gün, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından zanlı A.G.’den yapılan soruşturmada Karmi köyünde dağlık alanda zula olarak kullandığı bir yerde ağaç altında muhafaza ettiği poşet içerisinde satışa hazır 45 paket halinde alüminyum folyoya sarılı yaklaşık 140 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlı A.G’nin suçunu kabul ettiğini açıkladı. Zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 11 gün ek tutuklama emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını, beklenen analiz sonuçlarının çıktığını söyledi. Polis memuru, zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 50’er bin TL nakdi teminat yatırmalarına, KKTC vatandaşı bir kefilin 500’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına ve zanlıların haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına emir verdi.