Gönyeli’de, dün saat 17.30 sıralarında polis ekipleri tarafından şüpheli olarak görülüp durdurulan Ö.K. (E-28) kullanımındaki ve M.B.(E-24), U.B.(E-34) ve M.D. (E-38)’nin yolcu olarak bulunduğu araçta ve üzerlerinde yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü, yaklaşık 6 gram ağırlığında kokain türü ile yaklaşık 3,5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 3 adet hassas terazi tespit edilerek emare olarak alındı.

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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bahse konu şahıslar ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan A.B.K. (E-25) tutuklandı.

Polisin soruşturması sürüyor.