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Şüpheliler hakkında "Yazılı Tehditle Mal İsteme", "Yazılı Öldürme Tehdidi", "Yazılı Tehditle Çalmak Kastıyla Mal İsteme" ve "Elektronik Haberleşme Yasasına Aykırı Hareket Etmek" suçlarından soruşturma yürütülüyor.

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Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, meseleyle bağlantılı olduğu tespit edilen İ.L. (47) ile N.J. (35) gözaltına alındı.

Polisten verilen bilgiye göre, 7-8 Temmuz 2026 tarihleri arasında bir şahsın kullandığı cep telefonuna, WhatsApp uygulaması üzerinden , borcunu ödemediği takdirde kendisine zarar verileceği yönünde yazılı ölüm tehditleri gönderildi.

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