Polis, 19.02.2025 Lefkoşa-Mağusa anayolu üzerinde Halk Bank çemberi üzerinde bir polis ekibi tarafından trafik kontrolü yapıldığı esnada, dikkatsiz bir şekilde ilerleyen aracın kontrol amaçlı durdurulduğunu, araç sürücüsü M.D'nin şüpheli hareketleri üzerine, üzerinde yapılan aramada sigara paketi içerisinde bulunan folyo kağıt içerisinde sarılı yaklaşık 1 gram ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, aynı gün itiraf nitelikli bir gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Polis, emare alınan yaklaşık 1 gram ağırlığındaki sentetik cannobionid uyuşturucu madde olduğuna inanılan maddenin analiz için Devlet Kimya Laboratuvarına gönderilmesi için gerekli yazışmaların başlatıldığını ifade etti.

Polis, maddenin muhafazasının sağlandığı sigara paketi içerisinde bulunan folyo kağıdın gerekli parmak izi araştırması yapılması için, Foto-Parmak İzleri Şubesi'ne gönderilmesi için gerekli yazışmaların yapıldığını kaydetti.

Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise pişman olduğunu ifade ederek, bir daha yapmayacağını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.