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Ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, aranan bir şahıs olduğunu kaydeden polis, zanlının ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu belirtti.

Polis, sorgulanan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi Lefkoşa’da tanımadığı bir şahıstan aldığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının aracında yapılan aramada 28 gram hintkeneviri ele geçirildiğini belirtti.

Yine market hırsızlığı... Baharat tozu ve kağıt havlu çaldı...

Yine market hırsızlığı... Baharat tozu ve kağıt havlu çaldı...

Polis memuru Fezile Kesat olguları aktardı. Polis, 18 Aralık 2023 tarihinde, saat 23.30 sıralarında, Lefkoşa’da İstanbul Sokak’ta RU006 plakalı aracıyla seyreden zanlının devriye gezen ekipler tarafından durdurulduğunu söyledi.

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