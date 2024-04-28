Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emine Çıkan olayla ilgili bulguları aktardı. Çıkan 28 Nisan 2024 tarihinde saat 02:00 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü trafik ekiplerinin Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde trafik kontrolünde olduğu bir sırada kontrol amaçlı durdurmuş oldukları PF128 plakalı araçta yapılan aramada huzurda bulunan zanlıya ait tütün paketi içerisinde yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare alındığını söyledi.

Polis zanlının suçüstü tutuklandığını vermiş olduğu itiraf nitelikli ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca emre yapılan uyuşturucu olduğu düşünülen maddenin tahlile gönderileceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.