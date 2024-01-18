Tarihi uzay misyonu için heyecanlı bekleyiş bir gün uzadı.

Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu ekibi taşıyacak roket, Türkiye saati ile 00.49'da uzaya fırlatılacak.

Yeni fırlatma tarihi 19 Ocak 00.49

Konuyla ilgili NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenlendi.

Ardından ilgili şirket SpaceX açıklama yaptı. Yeni fırlatma tarihini 19 Ocak olarak hedeflediklerini duyurdu.

"Bu ilave süre ekiplere uçuş öncesi son kontrolleri tamamlama ve araç üzerindeki verileri analiz etme imkanı verecek."

Bakan Kacır: Geç olsun güç olmasın

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da, fırlatmanın bütün teknik kontrollerin yapılmasının ardından gerçekleşeceğini söyledi. "Yapılan açıklamada teknik kontrollerin önümüzdeki 24 saat içerisinde tamamlanmasının planlandığı ifade edildi. Ümit ederiz bütün teknik kontrollerde olumlu sonuçlar alınır ve fırlatma daha fazla gecikmeden gerçekleşir. Bu milletimizin çok uzun zamandır beklediği bir misyon aslında. Geç olsun güç olmasın diyoruz."

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 kişiyi taşıyacak roket, 19 Ocak saat 00.49'da uzay yolculuğuna başlayacak.

Fırlatma töreni İstanbul ve Ankara'daki meydanlardan takip edilebilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından İstanbul ve Ankara'daki meydanlara, 'dome çadır' adı verilen dev kubbeli alanlardan planetaryumlar oluşturuldu. Ankara ODTÜ Yerleşkesi'nde bulunan TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Yer İstasyonu'nda görevli uzay mühendisleri ve bilim insanları tarafından astronotun uzay istasyonuna yolculuğu anbean takip edilecek.

Fırlatma töreni, bilim merkezlerinde de izlenebilecek, bu merkezlerde atölye çalışmalarından, uzay filmleri gösterimine kadar birçok programa yer verilecek. Fırlatma töreni; Konya Bilim Merkezi, Bursa Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Bilim Üsküdar, Antalya Bilim Merkezi, Gaziantep Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi, Aksaray Bilim Merkezi, Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi ile Kayseri Bilim Merkezi'den de izlenebilecek.

13 bilim deneyi belirlendi

Adaylar eğitimlerini ABD, Japonya, Almanya ve Türkiye'de gerçekleştirdi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapılacak 13 adet bilim deneyi belirlendi. Bu deneyler, mikro yer çekimi ve uzay ortamında insan genetiği, insan sağlığı, biyoloji gibi alanlarda yapılacak.

Çalışmalar TÜBİTAK Uzay, Axiom Space ve NASA ile koordineli şekilde yürütülecek.

Axiom Space'in, "Ax-3" görevinde Gezeravcı'ya farklı ülkelerden 3 astronot daha eşlik edecek. Bu kişiler, ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına da İsveçli Marcus Wandt olarak belirlendi.