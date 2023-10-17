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Zanlının avukatı Hüseyin Koralp, polisin talep ettiği süreye ilk aşamada itiraz etmedi.

Zanlının gönüllü ifade verdiğini kaydeden polis, alınacak ifadeler olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini kaydederek, 3 gün süre talep etti.

Polis memuru, zanlının tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddelerin devlet kimya laboratuvarına gönderileceğini, uyutturucu maddelerin sarılı olduğu paketlerin ise parmak izi incelemesine gönderileceğini belirtti.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru Murat Kermeoğlu olguları aktardı.

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