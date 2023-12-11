Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

10.11.2023 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Lefkoşa’da, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Ekipleri tarafından S.Z.(E-45)’nin kullanımındaki ve G.T.(E-46)’nin yolcu olarak bulunduğu araçta ve üzerlerinde yapılan aramada, yaklaşık 53 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile yaklaşık 5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, metal öğütücü ve hassas terazi tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

