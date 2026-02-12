Lefkoşa’da rahatsızlık verdiği gerekçesiyle tutuklanan Ç.D.’nin üzerinde 300 miligram metamfetamin bulundu.

Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan tutuklanan Ç.D., Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Polis Memuru Şefik Karabardak, 2 Şubat 2026 tarihinde saat 15.00 sıralarında Lefkoşa Atatürk Caddesi üzerinde, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle polis tarafından tutuklanan zanlının üzerinde arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada zanlının tasarrufunda uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerlerinde uyuşturucu kalıntısı bulunduğuna inanılan cam pipo, cımbız ve kırık ampulün emare olarak alındığını belirtti. Zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, zanlının iki kez mahkemeye çıkarıldığını ve toplam 9 gün ek tutukluluk süresi temin edildiğini ifade etti.

Analize gönderilen emarelerle ilgili sonucun çıktığını açıklayan polis, söz konusu maddenin 300 miligram metamfetamin türü uyuşturucu olduğunun tespit edildiğini, ayrıca cımbız ve kırık ampul üzerinde de uyuşturucu kalıntısı bulunduğunu söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 20 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 800 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi.