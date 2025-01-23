Psikolog Bleda Tilki, ilk basamağı Cumartesi günü yapılacak olan ve 2 bin 258 öğrencinin katılması beklenen Kolej Giriş Sınavları’na ilişkin ebeveynlere uyarılarda bulundu.

Psikolog Tilki, “Hem çocuklarınız hem okullar hem ebeveynler hem de akranlar özellikle ilkokulun son iki senesinde, tümüyle bu döngünün parçası haline geliyor. Siz bir ebeveyn olarak çok rahat olsanız da okulda koleje hazırlanan çocuklar arasındaki zorbalıklar ve yarış çocuğunuzu etkileyebiliyor” ifadelerini kullandı.

Bir uzman olarak bu sistemin çocuklarda oluşturduğu kaygıyı pek çok defa gözlemlediğini belirten Tilki, önce ve sonra neler yapılabileceğini anlattı.

Tilki, 7 maddede ebeveynlere şu uyarıları yaptı:

1) Lütfen ama lütfen hala yapmadıysanız, çocuğunuzun akademik başarısı yanında hangi alanlarda iyi ve başarılı hissettiğini, gelecekle ilgili hayallerinin sadece koleji kazanmaktan ibaret olmadığını hatırlatan bir konuşma yapın!

2) Sınavdan 1 gün önce (bugün dahil) ne kolej ne soru ne de sınav konusunu açmayın ve sadece çocuğunuzun rahatlayacağı alanlarda onunla vakit geçirin.

3) Kaygının normal bir duygu olduğunu, bu kadar belirleyici bir sınavda herkesin kaygılanabileceğini, eğer kaygılanırsa veya bu konuda kötü hissediyorsa bunu sizinle konuşabileceğini hatırlatın.

4) Sınavın nasıl geçeceğinden bağımsız olarak, sonuç ne olursa olsun sınavdan sonra sınav performansını değerlendirici hiçbir yorum yapmayın (kendisi isterse yapar).

5) Yine sınavdan sonraki günler, şubat tatilinde de lütfen çocuğunuzun koleje hazırlanacak diye rafa kaldırdığı oyunları, aktiviteleri, aile zamanlarını bolca geri getirin.

6) Psikolojimizin iyi olması için en önemli şey dengedir. Bu çocukların şimdilik ilk aşamasını tamamladığı bu maratondan sonra uzun süredir duygusal olarak taşıdıkları yükleri bırakma ve tekrardan nötrlenme zamanıdır. Neye ihtiyaçları olduğunu ve en çok neleri özleyip yapmak istediklerini lütfen sorun!

7) Ve en önemli madde; çoğu çocuk akademik başarı ve performansının ebeveynleri ve çevre tarafından bir kabul ve sevgi koşulu olduğunun alt mesajlarını alır. Siz direkt ifade etmeseniz de çocuklar bizler kadar geniş bakamayabilir ve bu hayatta en çok ihtiyaç duydukları ebeveyn sevgisini kaybedeceklerinden korkabilirler. Ona olan sevgi ve onayınızın bundan bağımsız olduğunu anlatın.”