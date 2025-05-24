Kanser uzun yıllar boyunca ileri yaşların hastalığı olarak görülüyordu. Ancak son veriler, bu algının artık geçerliliğini yitirdiğini gösteriyor. Medipol Sağlık Grubu'ndan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Melih Şimşek, 50 yaş altındaki bireylerde bazı kanser türlerinde ciddi bir artış yaşandığını vurguladı.

Özellikle meme, testis, kolorektal ve pankreas kanseri gibi türler genç yaş grubunda daha sık teşhis edilmeye başlandı. ABD merkezli araştırmalara göre son 10 yılda bu kanserlerin görülme sıklığı belirgin biçimde arttı. Bu artışın arkasında çevresel faktörler kadar, gelişen tarama teknolojileri de önemli rol oynuyor.

Doç. Dr. Şimşek, "Artık mamografi yaşı 40'a, kolon kanseri taraması ise 45'e çekildi. Bu testlerin yaygınlaşması sayesinde daha erken tanı koyabiliyoruz. Hatta acil servislerde yapılan tesadüfi görüntülemelerde bile kanser saptanabiliyor" dedi.

Beslenme alışkanlıklarının da alarm verdiğini belirten Şimşek, batı tipi beslenme ve obezitenin, özellikle gençler arasında kanser riskini artırdığına dikkat çekti. Doç. Dr. Şimşek, ailesinde kanser öyküsü bulunan bireylerin çok daha erken yaşlarda düzenli kontrollere başlaması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, sigara kullanımının özellikle akciğer kanseri riskini katladığını hatırlatan Şimşek, düşük doz radyasyonla yapılan erken taramaların önemine dikkat çekti. Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün aldığınız bir önlem, belki de hayatınızı kurtarabilir"