Türkiye İstanbul Çağlayan Adliyesinde 2022 yılından 2024 yılına kadar devam eden dava sürecinde sunulan ses dosyaları ve WhatsApp yazışmasının bulunduğu video kaydı KKTC’ye ulaştı. Katil zanlısı Musa Çiçek Girne Ağır Ceza Mahkemesine cezaevinden getirilerek çıkarıldı. Duruşma, zanlı itham edilmek üzere 13 Mart 2026 tarihine ertelendi.

Zanlı Musa Çiçek, suç işlemek için gizli ittifakta bulunmak, 2021 yılı Eylül ayı içinde Girne’de Mustafa Söylemez Ferdi Altuntaş ve Ömer Akıncı ile birlikte merhum Halil Falyalı’ya karşı ağır bir suç işlemek için gizli ittifakta bulunmak, Mustafa Söylemez, Ferdi Altuntaş ve Ömer Akıncı ile birlikte yasadışı yollardan ve tespit edilemeyen bir deniz sahilinden KKTC’ye giriş yapmak, adam öldürmek için gizli ittifak kurmak suçlamalarından itham edilecek.

LEFKOŞA YARGITAY’DA İSTİNAF DURUŞMASI İÇİN "ZAPTI DAVA" 19 ŞUBAT’TA BAŞLIYOR…

Öte yandan, KKTC’de tutuklu bulunan katil zanlıları Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek, Girne Ağır Ceza Mahkemesi tarafından planlayarak adam öldürme başta olmak üzere 17 davadan suçlu bulunmuş ve mahkûm edilmişti. Mahkeme, Ömer Tunç Tunç'u ömür boyu (40 yıl), Veysel Sare'yi 35 yıl, Musa Çiçek'i ise 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Zanlılar, mahkeme tarafından verilen karara itiraz ederek süreci istinafa taşıdı.

YOL HARİTASI ORTAYA ÇIKACAK...

İstinaf Duruşmasının ilki "Zaptı dava" (tensip tutanağı"dır ve bir davanın açılmasından sonra, mahkemenin ilk duruşmaya kadar yapılacak işlemleri, verilecek süreleri ve taraflardan istenecek belgeleri belirlediği resmi bir belgedir ) 19 Şubat 2026 tarihinde Lefkoşa’da Yargıtay’da görülecek.

Türkiye’de Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 8 Şubat 2022 tarihinde sokak ortasında aracı uzun namlulu silahlarla taranarak hayattan koparılan Kıbrıslı Türk İş İnsanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesine ilişkin davada önemli bir karara imza attı. Yargıtay, bazı sanıklar yönünden verilen mahkûmiyet hükümlerini onarken, bazı sanıklar hakkında ise eksik inceleme gerekçesiyle kararı bozmuştu.

HALİL FALYALI SUİKASTINDA TÜRKİYE’DE DOSYA YENİDEN AÇILDI

Yargıtay’ın 6 Kasım 2025 tarihli ilanına göre; sanıklar Mustafa Söylemez, Abdurrahim Çelik, Cengiz Şener ve Ender Yıldız hakkında verilen hükümler hukuka uygun bulundu. Bu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, tahliye talepleri reddedilmişti.

Dosya kapsamında; Mustafa Söylemez, iki maktule karşı işlenen nitelikli kasten öldürme suçundan iki kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Abdurrahim Çelik, Cengiz Şener ve Ender Yıldız ise cinayete yardım etme suçundan ayrı ayrı iki kez 12 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Yargıtay, bu cezalar yönünden yapılan temyiz başvurularını esastan reddederek kararları onamıştı.

Yargıtay, sanık Cengiz Şener yönünden tekerrür hükümlerinin uygulanmasında yapılan hatayı düzeltti. Bu kapsamda, sanığın ikinci kez mükerrir olduğuna ilişkin infaz rejimi düzeltilerek hüküm düzeltilmiş şekilde onandı.

Sanıklar Mehmet Faysal Söylemez ve Metin Süs yönünden ise Yargıtay, önemli bir eksikliğe dikkat çekti.

Hatırlanacağı üzere, 19Ocak 2024 tarihli karar duruşmasında mahkeme, sanık Mehmet Faysal Söylemez hakkında "tasarlayarak iki kez adam öldürme" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarının sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraat ve tahliye kararı verilmişti.

KKTC’de Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yürütülen bağlantılı davaların ve bu davalara ait kesinleşmiş kararların dosyaya getirtilmeden hüküm kurulmasının hukuka aykırı olduğu belirtilmiş ve her iki sanık hakkında verilen hükümler bozuldu ve dosya yeniden değerlendirilmek üzere İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti.