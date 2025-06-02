KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun ve Genel Müdür Dalman Aydın, Gazimağusa ile İskele’de projeleri ve kurum çalışmalarını yerinde değerlendirdi. Bayram öncesi abonelerle buluşan yönetim, sorunları dinleyip yeni yatırımlarla kurumu güçlendireceklerini açıkladı.

Gürsel Uzun yaptığı açıklamada, “Gazimağusa ile ilgili projelerimizi sizinle paylaşmak için ziyarete geldik. Buraya yeni bir daire yapılacak. Hurdalık temizlenecek. Dairemiz ve kurumumuz çok yönlü bir kurumdur. Henüz yeni atandım, zamanla düzenlemelerimiz devam edecek” dedi.

Uzun, kıdem tazminatlarıyla ilgili sorulan soruya, “Savcılıktan görüş istedik, o görüş gelince yürütmeye koyacağız. Başbakanımızın Kıb-Tek konusunda yaptığı ciddi hamleler var. Geriye dönük olarak yaptığım çalışmada, ciddi adımlar atıldığını görüyorum. İnşallah daha iyi noktalara geleceğiz. İki jeneratör pek yakında geliyor” dedi.

Uzun, abonelerden toplanan paraların yeterli olup olmadığıyla ilgili olarak sorulan soru üzerine, “Tahsilat düzenlemesi ve takibine başladık, zamanla düzenlenecek. Kıb-Tek, en iyi kurumsallaşmış kurumlardan biridir, neticeleri sizlerle paylaşacağız, çalışanın huzurlu olması için önemli adımlar atıyoruz. Bu bizim önceliğimizdir. Enerji üretmek çok pahalıdır” dedi.

Uzun, “Bayram öncesi sizinle görüşmek ve sorunlarınızı dinlemek istedik. Bizi her zaman arayabilirsiniz. Bayramınızı da kutlamak istedik. Teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

“Çalışanların ne istediğini, nasıl mutlu olacağını öngörebiliyorum”

Kıb-Tek Genel Müdürü Dalman Aydın ise yaptığı konuşmada, “Ben de sizin aranızdan geldim. Çalışanların ne istediğini, nasıl mutlu olacağını öngörebiliyorum. Yeni arkadaşlarımız personel ihtiyacına göre alındı. Herkes işini doğru yaptığı sürece, kadroyu daha da güçlendirerek devam edeceğiz. Eksiklerinizi dile getirin, biz de süreç içerisinde tamamlayacağız. Sorularınızı bize sorun, dedikodularla hareket etmeyin. Kafanızda soru işareti kalmasın. Biz 3 yıl önce geldiğimizde 44 Euro’ya güneyden elektrik alınıyordu, bugün bu daha iyi noktalara çekildi. Bayram öncesi sizinle görüşmek ve sorunlarınızı dinlemek istedik. Bizi her zaman arayabilirsiniz. Bayramınızı da kutlamak istedik. Teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.