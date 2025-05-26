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KKTC genelinde dört süt toplama merkezinin kurulumu TİKA’nın katkılarıyla gerçekleştirilmişti.

Açılış törenine Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ve TİKA Başkanı Serkan Kayalar katıldı.

Gardiyanoğlu: KKTC'nin olmadığı bir Türk Devletleri Teşkilatı düşünülemez

Gardiyanoğlu: KKTC'nin olmadığı bir Türk Devletleri Teşkilatı düşünülemez

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Hayvancılık Dairesi ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğinde Vadili köyünde hizmet veren merkezin açılış töreni Saygı Duruşu ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

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