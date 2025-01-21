19 Ocak 2025 tarihinde saat 00:30 sıralarında, Vadili'de yaşanan olayda B.A. (32) ve N.A. (24)'nın ikametgahına kimliği belirsiz şahıslar izinsiz girerek ciddi şekilde darp ettiler.

Saldırganlar, cam bira şişeleri ile B.A. ve N.A.'nın vücutlarının çeşitli yerlerine vurduktan sonra, N.A.'ya ait cep telefonunu ve B.A.'ya ait 30,000 TL nakit parayı zorla alıp çaldılar.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, zanlı olarak görülen A.H. (25), H.A. (24) ve R.A. (26) tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma kapsamında, A.H.'nin Lefkoşa'da kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu ve emare olarak alındı. Soruşturma devam ediyor...