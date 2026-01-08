Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer ve beraberindeki heyet, Ankara’da ’nü ziyaret ederek , Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ile bir araya geldi.

Vakıflar İdaresi’nden verilen bilgiye göre, görüşmelerde, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki vakıf hizmetlerinin daha etkin, şeffaf ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik iş birliği imkanları ele alındı. İki kurum arasındaki mevcut iş birliğinin güçlendirilmesi ve yeni çalışma alanlarının oluşturulması konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaret kapsamında, arşiv, emlak ve dijital dönüşüm başta olmak üzere ilgili birimlerle ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirildi. Bu toplantılarda, söz konusu alanlarda yürütülen çalışmalar ele alınırken, karşılıklı tecrübe paylaşımı yapıldı ve ortak uygulamaların hayata geçirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıların ana gündem maddeleri arasında emlak yönetimi sistemlerinin iyileştirilmesi, arşivleme süreçlerinin modernize edilmesi ve dijital dönüşüm çalışmaları yer aldı. Bu kapsamda, Kıbrıs’taki vakıf emlaklarına ait dijital ortama aktarılan envanter bilgilerinin sistematik, güvenli ve erişilebilir bir arşivleme sistemiyle yönetilmesi konusu ayrıntılı şekilde ele alındı. Kurumsal hafızanın güçlendirilmesi ve vakıf emlaklarının daha etkin yönetilmesine katkı sağlayacak uygulamalar üzerinde duruldu.

Ayrıca, dijital süreçlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla bilgisayar altyapısının iyileştirilmesi, yazılım ve donanım kapasitelerinin geliştirilmesi ile teknik destek ve tecrübe paylaşımı konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmelerde ele alınan bir diğer başlık ise Ramazan ayı etkinliklerinin planlanması oldu. Ramazan ayının maneviyatına uygun olarak gerçekleştirilecek sosyal, kültürel ve hayır faaliyetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi ve vakıf geleneğinin toplumsal dayanışmaya katkısının artırılması yönünde değerlendirmeler yapıldı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer, nazik ev sahipliği ve yapıcı görüşmeler dolayısıyla TC Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu’ya teşekkür ederek, ziyaretin iki kurum arasındaki iş birliğini daha da güçlendireceğini ifade etti.