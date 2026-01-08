Eski Rum Yönetimi Başkanı Yorgos Vasiliu’nun 6 Ocak’tan bu yana Lefkoşa (Rum) Genel Hastanesinde tedavi gördüğü ve sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

“Philenews’de yer alan haberde Rum Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü (OKİPİ) basın sözcüsü Haralambos Harilau’nun, Vasiliu’nun hastanede olduğuna dair haberi doğruladığı belirtildi.

Harilau, Vasiliu’ya gerekli tüm tıbbi bakımın sağlandığını ve doktorlarına göre sağlık durumunun ciddi olarak değerlendirildiğini ekledi.

Bugün 94 yaşında olan Vasiliu, 1988-1993 yılları arasında Rum Yönetimi Başkanlığı yapmıştı.