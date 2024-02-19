Alithia gazetesi “Milyon Euro’luk Yeni Belirsizlik” başlığıyla manşetten yer verdiği haberinde, doğal gaz terminaliyle ilgili çalışmalara ara verilmesinin nedenleriyle ilgili olarak kamuoyuna yansıyanlardan ortaya çıktığı üzere, Vasiliko’daki doğal gaz terminaliyle ilgili sorunların daha derin olduğunu yazdı.

“Elde ettiği bilgilere” dayanarak, konuyla ilgili ciddi bir ekonomik belirsizlik daha bulunduğunu, çünkü projeyle ilgili iki taşeron firmanın yüklenici firmadan (müteahhit) büyük miktarlar talep ettiğinden bahsedildiğini kaydeden gazete, iki taşeron firmanın gazetenin konuyla ilgili sorusunu yanıtlamaktan kaçındığını ifade etti.

Çinli CPP şirketi idaresi altındaki konsorsiyumun projeyi ortada bıraktığını ve Rum Doğal Gaz Altyapı Şirketi ETİFA’nın 2022 yılının yazından bu yana ödemeler konusunda sözleşmelerden doğan yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle tahkime başvurduğunu anımsatan gazete, ETİFA’nın ise zorunluluktan ötürü, CPP idaresi altındaki konsorsiyumun çalışmalara derhal yeniden başlaması için bir formül bulmayı öncelik olarak ortaya koyduğunu ekledi.