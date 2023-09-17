-ÖZEL HABER

Kıbrıs Türk Kurumuna yapılan istihdamların ardından elektrik zammı bekleniyor söylentileri nedeniyle vatandaşın uykuları kaçtı…



KIB-TEK İSTİHDAMLARININ EK MALİYETİ 9 MİLYON TL…

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na yapılan istihdamlar geçtiğimiz haftanın e çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Kurumda personel eksikliği nedeniyle yapılan istihdamların ardından, 157 kişilik yeni işe alım kadrosunun Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na ek maliyetinin ise 9 Milyon TL olduğu öğrenildi. Gündem Kıbrıs’ın güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, artan döviz ve akaryakıt zamları nedeniyle zammın kaçınılmaz olduğunu öğrenilirken, önümüzdeki günlerde konuyla ilgili kamuoyunun bilgilendirileceği öğrenildi.



ELEKTRİK ZAMMI VATANDAŞIN KABUSU OLDU…

Elektrik zammı söylentilerinin sokağın gündemine gelmesinin ardından vatandaşı zam korkusu sardı. Temmuz ayında iki kez zamlanan elektrik nedeniyle Ağustos faturalarında yüklü miktarlar ile karşılaşan vatandaşlar, bir zammı daha kaldıracak güçlerinin olmadığını söyledi. Her gün karşılaştıkları zamlar nedeniyle iyice kemer sıktıklarını dile getiren vatandaşlar, elektriğe bir zam daha yapılması ihtimalinin gece uykularını kaçırdığını belirtti.