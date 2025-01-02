Attığı X platformunda attığı iletilerle dikkati çeken Mehmet, aynı platform üzerinden 4 Kasım 2024 tarihinde BRTK Müdürü Meryem Özkurt’un şahsı ve rahmetli eşi ile ilgili ortaya attığı iddialar mahkemelik oldu.

Edinilen bilgiye göre, Özkurt’un kendisini telefonla arayarak “yazdıklarınız doğru değil. Kaldırın” demesi üzerine izinsiz ses kaydı aldığını da X platformunda yeniden yazan Vatan Mehmet göz altına alındı.

BRTK Müdürü Meryem Özkurt’un şikayeti üzerine gözaltına alınan Mehmet Vatan’nın cep telefonuna ve seyahat belgelerine el konuldu. İzinsiz ses kaydı alınması ceza davası, X platformda ortaya atılan iddialar ise hukuk davası olarak görüşülecek.

Vatan Mehmet’in mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandığı öğrenildi.