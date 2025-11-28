Haber: Bahar SANCAR

Polis Genel Müdürlüğü, ülke genelinde başlattığı “Huzur Operasyonları” ile eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri ile birlikte suç ve suçlularla etkin müdahale etmek için aralıksız çalışıyor.

Polis, özellikle gençleri tehdit eden “Yasa Dışı Bağımlılık Yapan Maddeler” ile daha etkin şekilde mücadele etmek amacıyla ülke genelinde yürüttüğü çalışmaları genişleterek, uyuşturucu madde test cihazlarını asayiş ve trafik denetimlerinde kullanmaya başladığını bildirdi.

Gündem Kıbrıs, vatandaşlara polisin trafikte başlattığı uyuşturucu testi uygulamasını ve ülke genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı huzur operasyonları hakkındaki görüşlerini sordu. Gündem Kıbrıs’a konuşan vatandaşlar, denetimlerin ve huzur operasyonlarının artırılması gerekliliğine dikkat çekerek, polisi uygulamalarından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Oğuz Gören: Böyle kapsamlı operasyonların yapılması gerekir

Oğuz Gören isimli vatandaş, huzur operasyonlarına destek belirterek, “Geç bile kalınmıştır. Her ay ve belirli zamanlarda böyle kapsamlı operasyonların yapılması gerekir. Biz vatandaşlar olarak bu denetimleri memnuniyetle karşıladık. Daha fazla yapılsın” dedi.

Turgay Balık: Polisin çalışmalarını ve denetimlerini destekliyoruz

Turgay Balık isimli vatandaş ise polisin çalışmalarından dolayı memnuniyetini dile getirerek, “Bu operasyonların başlaması çok güzel bir şeydir. Kimse bunu yadırgayamaz. Keşke her zaman yapılsa. Gerçek anlamda suçluların üzerine gidilmesi gerekir. Polisin çalışmalarını ve denetimlerini destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Atalay Sılay: Polisin yaptığı huzur operasyonları ve denetimler memleketimiz için gereklidir

Atalay Sılay, “Polisin yaptığı huzur operasyonları ve denetimler memleketimiz için gereklidir. Huzur operasyonlarının daha da artırılması lazım. Ne yazık ki memleket iyiye gitmiyor. Aşırı nüfus yoğunluğu ilerde daha büyük olaylara gebedir diye düşünüyorum. Umarım gerekli tedbirleri alırlar” diye konuştu.

Melisa Nur: Polisimizi tebrik ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz

Melisa Nur isimli vatandaş da polisin daha kapsamlı operasyonlar yapmasını desteklediklerini söyleyerek, “ Bu operasyonlar ve denetimler çok iyi ve çok güzel oldu. Polisimizi tebrik ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz. İnşallah daha da kapsamlı ve daha güzel çalışmalar da yapılır. Bu operasyonların daha sık yapılması gerekir. Çünkü adada bazı şeyler kötüye gidiyor. O nedenle adayı temizlemek için bu operasyonlar şarttır” ifadelerini kullandı.

Şaban İnkaya: Kontrollerin sağlam yapılması gerekir ki insanlar huzur içinde yaşayabilsin

Şaban İnkaya, “Bir emekli polis olarak bu operasyonları destekliyorum. Hem bu operasyonların hem de polisimizin sayısı artırılmalıdır. Ülkemizin gidişatı ne yazık ki kötü. Kontrollerin sağlam yapılması gerekir ki insanlar huzur içinde yaşayabilsin” dedi.

Figen Efendi: İnsanlar korkacak ve uyuşturucu etkisi alında trafiğe çıkamayacak

Figen Efendi, “Bu denetimler sayesinde umarım kazaların önlenmesi de sağlanır. Trafikte uyuşturucu testi uygulaması etkili olacaktır. Bu sayede insanlar korkacak ve uyuşturucu etkisi alında trafiğe çıkamayacak. Etkili bir denetim olacaktır. Huzur operasyonlarının da halkın güvenliği için artırılması gerekir” diye konuştu.

Yaşar Emirhan: Polis huzur operasyonlarını daha da artırmalıdır

Yaşar Emirhan, polis denetimlerinin ve huzur operasyonlarının daha fazla olması gerektiğine dikkat çekerek, “Denetimler ve huzur operasyonları çok iyi oldu daha da yoğun olması gerekir. Polis huzur operasyonlarını daha da artırmalıdır. Polisimize güvenmeliyiz çünkü adamızda birçok olaylar oluyor, trafik kazalar, uyuşturucu olayları, adli olaylar çoğaldı. Bu denetimlerin üzerine düşülmeli ki hem bu olaylar hem de suçlar azalsın. Adamız kaçak silahlar geliyor. Bu silahlar nereden geliyor? Kontrollerin atması gerekir. Ada suç örgütü doldu. Her gelene vatandaşlık verilmemeli” ifadelerini kullandı.

Ahmet Akyüz: Bizim güvenliğimiz için polis 24 saat çalışıyor. Hepsine helal olsun

Ahmet Akyüz, “Polis en iyisini yaptı. Bizim güvenliğimiz için polis 24 saat çalışıyor. Hepsine helal olsun. Daha da bu operasyonlar artırılmalı. Bu memlekette mandıralarda, inşaatlarda kalanlar var. Kimin ne olduğu belli değil. Benim arabam dışarda duruyor ama anahtarı üstünde değil. Artık bırakamıyoruz. Kıbrıs’ta kapımız her zaman açıktı. Ne zaman herkes gelmeye başladı o zaman bu olaylar arttı. Adam evde otururken dışardan banyo kazanını çalıyorlar. Bu huzur operasyonları daha sıkı olmalıdır. Evlere kadar arasınlar” dedi.

Necati Demir: Polisin yaptığı her şey vatandaşların güvenliği içindir

Necati Demir isimli vatandaş, polisin çalışmalarına herkesin saygı duyması gerektiğini söyleyerek, “Bence polisin kendi içinde de bir düzenleme yapılmalıdır. Polis kendi planını programını yapar. Bazı eleştiriler gördüm ama herkesin bu huzur operasyonlarına ve yapılan denetimlere saygı duyması gerekiyor. Polisin yaptığı her şey vatandaşların güvenliği içindir” diye konuştu.

Ünal Deretarla: Bu operasyonların devamının gelmesini diliyoruz

Ünal Deretarla isimli vatandaş, polisin yaptığı huzur operasyonlarının artırılması gerektiğini söyleyerek, “Bu operasyonların devamının gelmesini diliyoruz ve bu operasyonlar artırmalıdır. Halkın huzuru ve güvenliği için bu operasyonların olması gerekir” ifadelerini kullandı.

Erhan Köroğlu: Halk olarak huzur operasyonlarının devamlı olmasını istiyoruz

Erhan Köroğlu isimli vatandaş da polisim hem trafikte gerçekleştirdiği denetimlerden hem de kapsamlı huzur operasyonlarından memnuniyeti dile getirerek, “Bu operasyonların yapılması çok iyi oldu ve halk olarak huzur operasyonlarının devamlı olmasını istiyoruz. Trafikte uyuşturucu testi uygulaması da başladı ve bu sayede hem kazalar azalacak hem de uyuşturucu kullanımı azalacaktır diye düşünüyorum” dedi.