Haber: Gizem Özgeç

Karanfil, son günlerde ülke gündeminin merkezinde yer alan Lefke Gazi Lisesi’ndeki güvenlik sorununa dikkat çekti. Velilerin ve öğrencilerin büyük endişe yaşadığını belirten milletvekili şöyle konuştu; “Eğitim ve sağlık siyasetin üstündedir. Konteynerler, yıkılma tehlikesi olan binaların içine yerleştirilmiş durumda. Bu kabul edilemez. Derhal o noktalardan çıkarılmalı.” Geçici çözümlerin doğru uygulanmadığını söyleyen Karanfil, uygulamadaki yanlışları şu sözlerle aktardı: “Konteyner sınıflar, yıkılma riski taşıyan eski binaların içine konuldu. Bu doğru değil. Güvenli adımlar atmalı, konteynerleri daha güvenli bir araziye hızlıca taşımalıyız.”

Anıtlar Yüksek Kurulu’nun yapıya ilişkin kararları hatırlatıldığında ise önceliğin değişmeyeceğini belirtti ve “Kurulun kararı olabilir ancak ilk hamle can güvenliğidir. Önce çocuklarımızın hayatı. Bürokrasiyi sonra tartışırız.” dedi.

“Gazi Lisesi Lefke’nin kalbidir; okul merkezde kalacak”

Lefke Gazi Lisesi’nin ilçenin kimliğinde kritik bir yere sahip olduğunu vurgulayan Karanfil, okulun taşınacağı yönündeki tartışmalara da net yanıt verdi: “Lefke artık göç veren değil, göç alan bir ilçe olmalı. Bunun için Gazi Lisesi’nin merkezde kalması şarttır. Eğitim zinciri güçlü olursa ilçe güçlenir.”

Sürecin tüm paydaşlarla yürütülmesi gerektiğini belirten Karanfil, uzlaşı çağrısında bulundu, "Lefke halkını, öğretmenleri ve velileri sürece dahil edeceğiz. Tüm paydaşlarla masaya oturup ortak bir yol bulacağız. Şu an tartışma zamanı değil, doğru adımları hızlı atma zamanıdır.” diye konuştu.

“50 Yıl sonra gelen tomografi hayat kurtardı”

Programda, bölge açısından önemli bir diğer başlık olan Cengiz Topel Hastanesi de masaya yatırıldı. Karanfil, hastaneye kazandırılan yeni ekipmanlar arasında özellikle tomografi cihazının önemine dikkat çekti, şunları söyledi: "Bazıları eleştirdi, ‘İkinci el cihaz’ dediler. Ama bu cihaz bir trafik kazası sonrasında anında görüntüleme yaparak bir hastanın hayatını kurtardı. Sağlıkta saniyeler çok önemlidir.”Hastanenin çok amaçlı bir yapıya kavuşturulması için çalışmaların sürdüğünü belirten Karanfil, süreci yakından takip ettiğini söyledi. Karanfil, “Sık sık bölgeye gidiyorum, çalışanların görüşlerini alıyorum. Sağlık Bakanlığı, sivil toplum ve hastane çalışanlarıyla sürekli diyalog halindeyiz. Cengiz Topel, hem hizmet hem de manevi değeriyle bölgenin simgesidir.”

Karanfil, hastanenin adını taşıyan Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i anarak, KKTC’nin tarihsel hafızasına sahip çıkmanın önemini vurguladı.

“Enerji ve su maliyetleri üreticiyi zorluyor”

Lefke ve Güzelyurt bölgesinin en önemli gelir kaynağı olan narenciye üreticisinin durumuna değinen Karanfil, sektörün kritik bir dönemden geçtiğini belirtti. “Narenciye sadece bir sektör değil, ekonomik lokomotiftir.” diyen ve ğretimin birçok maliyete bağlı olduğunu hatırlatan Karanfil, şu rakamları paylaştı: “Su kimi yerde 10 lira, kimi yerde 19 lira. Enerji maliyetleri arttı. Küçük bahçelerde teknolojiye geçilemediği için maliyetler daha da yükseliyor.”

Piyasanın durgun olması nedeniyle üreticinin tedirgin olduğunu söyleyen Karanfil, tüccarlara çağrı yaptı ve “Tüccarların bölgeye hızlı gelmesi gerekiyor. Geçen yıl bu dönem satışlar başlamıştı, bu yıl piyasa çok durağan. Üretici nefes almak istiyor.” dedi.

“Lefke ve Güzelyurt’a daha fazla sosyal konut yapılmalı”

Göç sorununa da değinen Karanfil, batı bölgesinin genç nüfusunu koruması gerektiğini şu sözlerle ifade etti: "Lefke’ye 300 konut lazımsa biz 600 yapmalıyız. Güzelyurt’a 1000 lazımsa 2000 yapmalıyız. Bölgeyi cazip hale getirmek zorundayız.”

Ayrıca Karanfil narenciye havzasındaki diğer köylerin geleceği için su yönetimi ve altyapı yatırımlarının kritik olduğunu da söyledi.

“Devletimiz vardır, geri adım yoktur”

Kıbrıs meselesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Karanfil, yeni Cumhurbaşkanı’nın duruşunun net olduğunu vurguladı, “Egemen eşit iki devlet ilkesinden geri adım yok. KKTC kolay kurulmadı. Bu devletin adı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir ve tanısalar da tanımasalar da vardır.

Rum liderliğinin garantörlük ve asker konusundaki açıklamalarına ise şöyle yanıt verdi: "Güney’in söylemleri yeni değil. Maksimalist taleplerle masaya gelmeye devam ediyorlar. Biz devletimize ve Anavatan Türkiye’nin koşulsuz desteğine güveniyoruz.”