Haber: Karakuş Öz

Ülkemizde artık tüm dünyada olduğu gibi neredeyse sosyal medya kullanmayan kimse kalmadı…

7’den 70’e her kesimi etkisi altına alan sosyal medya ilk zamanlarda ‘iletişim aracı’ olarak ortaya çıksa da son zamanlarda birçok amaca hizmet ediyor.

Kariyer planlamadan tutun, ülke gelişmelerinden haberdar olmak, kendi hayatını paylaşmak, eş-dost bulmak gibi bir çok alana hizmet etmeye başlayan sosyal medya her kesimi sarmalına almış durumda…

Peki vatandaşlar sosyal medyayı ne amaçla kullanıyor?

Iraz Bahşi (Spinning Instructor):

Uzakta yaşayan sevdiklerimle iletişimde kalmak, onların hayatlarından haberdar olmak ve kendi hayatımdan kesitler paylaşmak için, Dünyada ve ülkemde olup bitenlerden anında haberdar olmak, farklı kaynaklardan haberleri takip etmek için, ayrıca iş dünyasındaki insanlarla bağlantı kurmak, yeni iş fırsatları yakalamak ve kariyerimi geliştirmek için de sosyal medyayı kullanıyorum. Çocuklarım için Online kurslar, eğitim içerikleri ve bilgilendirici paylaşımlar sayesinde yeni beceriler kazanmaları ve bilgi dağarcıklarını genişletmeleri için mümkün ve onları da takibini yapmakta da kullanıyorum. İlgi duyduğum konularla ilgili uzmanların paylaşımlarını takip etmek, yeni bilgiler öğrenmek ve kendimi geliştirmek için de sosyal medyayı kullanıyorum. En önemli şey ise sosyal medyayı kullanırken zamanımı dengeli bir şekilde yönetmeye ve bilinçli bir tüketici olmaya özen gösteriyorum.

Yağmur Toraman (Tırnak uzmanı):

Sosyal medyayı en çok kendi işim için kullanıyorum. Tırnakçıyım ve tabi ki kendi kariyerimi paylamak, yenilikleri yakından takip etmek, alanım ile ilgili birçok şeyi takip edebiliyorum. Güncel haberlere asla bakmıyorum. Her gün aynı haberler ile boğuluyoruz ve mümkün olduğunca bunlardan uzak kalıyorum. Ben işimle ilgili daha çok kullanıyorum ve bunu yapmakta güzel oluyor.

Emin Türkmen(Uzman Podolog):

Sosyal medyayı, kendimi ifade edebildiğim, insanlarla düşünce alışverişinde bulunabildiğim bir alan olarak görüyorum. Yazdıklarımı daha fazla kişiye ulaştırmak, benzer ilgi alanlarına sahip insanlarla bağ kurmak için kullanıyorum desek daha doğru olur. Bir başka sebebi de düşüncelerimi ve çalışmalarımı daha geniş bir kitleyle paylaşmak, yazılarımın etkisini artırmak ve okuyucularla doğrudan iletişim kurmak amacıyla kullanıyorum ve bundan çok mutluyum. Yerinde ve amacında kullanılması da en önceliğimdir.

Özlem Sultan (Oryantal):

Çünkü islerimle ilgili reklam paylaşmak özel günleri görmek ve benden sonra çalıştığım yerlerde misafirlerin eğlenip veya eğlenmediğini görmek ve de videolarım izleyip hatam varsa düzeltmek için sosyal medya kullanıyorum tek önemli şey sosyal medyayı özel hayatıma karıştırmıyorum. Zamanında, yerinde ve amaca uygun olduğu sürece kullanamaya da devam edeceğim. Gündem Kıbrıs’a sevgilerimle. İyi ki vardınız, iyi ki bizlere de gündemi değerlendirme fırsatı tanıyorsunuz.

Naz Ada (Yapay Zeka Mühendisliği Öğrencisi):

Günümüzde sosyal medya hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ben de bir üniversite öğrencisi olarak sosyal medyayı hem bilgiye ulaşmak hem de kendimi ifade etmek için aktif olarak kullanıyorum. Özellikle yapay zeka mühendisliği alanında güncel gelişmeleri takip etmek, projeler hakkında fikir alışverişi yapmak ve alanımdaki uzmanlarla bağlantı kurmak için sosyal medyadan faydalanıyorum. Bunun yanında sosyal medya, gündemi takip etmek, farklı bakış açıları kazanmak ve arkadaşlarımla iletişimde kalmak açısından da benim için önemli bir araç. Elbette zaman zaman eğlenceli içeriklerle de keyifli vakit geçiriyorum, ama önceliğim her zaman bilinçli ve faydalı kullanım. Sosyal medyanın gücünü doğru kullanabildiğimiz sürece, hem kişisel gelişimimize katkı sağlayabilir hem de toplumsal farkındalık yaratabiliriz. Biz gençleri de unutmayıp , bizlerle bu tür röportajlar yapmanız çok güzel. Bizler de Gündem Kıbrıs’ı yakından takip eden gençleriz.